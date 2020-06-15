РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В микрорайоне Климовск Подольска кассы управляющей компании МУП «СЕЗ» будут принимать с 16 июня по 31 июля платежи по долгам, за май и последующие месяцы нужно платить по единому платежному документу МособлЕИРЦ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители микрорайона Климовск, которых ранее обслуживала управляющая компания МУП «СЕЗ», получили единый платежный документ от МособлЕИРЦ на оплату коммунальных услуг. Теперь в кассах МУП «СЕЗ» они смогут только оплатить долги, образовавшиеся до 30 апреля.

«В микрорайоне Климовск для жителей, проживающих в многоквартирных домах, управляемых компанией МУП «СЕЗ», рассчетно-кассовые центры будут работать с 16 июня по 31 июля по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). В кассах можно оплатить услуги ЖКХ, начисленные до 30 апреля 2020 года, и решить вопросы по этим начислениям», - говорится в сообщении.

Кассы располагаются по адресам: улица Ленина, дом №5; проспект 50-летия Октября, дом №15А.

Услугу «Обращение с ТКО» по вывозу мусора предоставляет поставщик ООО «МСК-НТ». Офис расположен по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом №97. Контактный телефон диспетчера ООО «МСК-НТ»: 8(495)661-06-40. Сайт: mskobl.msk-nt.ru, электронная почта: mo-@msk-nt.com.

При возникновении вопросов по единому платежному документу можно обратиться через дистанционный прием специалистов ООО «МособлЕИРЦ» по телефону управления «Подольск»: 8(495)374-51-91 добавочный номер: 2536; по электронному адресу для заявлений и обращений: podolsk@mosobleirc.ru; в клиентский офис ООО «МособлЕИРЦ» на улице Комсомольская, 1. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, суббота с 08:00 до 17:00 без перерыва, воскресенье - выходной (офис начнет свою работу с 1 июля).

Также можно связаться по телефонам контактного центра ООО «МособлЕИРЦ»: 8(496)245-15-99; 8(495)374-51-61 и через личный кабинет клиента на сайте: http://мособлеирц.ру.