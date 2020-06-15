РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Спортсмены и тренеры отделения самбо СШ ЦДЮС городского округа Мытищи приняли участие в онлайн-забеге «Живу Спортом», сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа ЦДЮС».

«Участники пробежали максимальную дистанцию в данном забеге - 10 километров. Юрий Сергеевич Гончаров - кандидат педагогических наук; заслуженный тренер России Владимир Владимирович Царев - мастер спорта России; Екатерина Денисовна Мытарева - мастер спорта России, неоднократная победительница международных соревнований; Анастасия Александровна Черненок - мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер первенств и чемпионатов России: Александр Сергеевич Гончаров - мастер спорта России», - говорится в сообщении.

Представители МАУ «Спортивная школа ЦДЮС» поблагодарили спортсменов и тренеров за участие в онлайн-забеге.