РИАМО - 15 июн. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении Алексея Навального, его подозревают в клевете, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 2 июня 2020 года Алексей Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, в котором представил свой комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Навального подозревают в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).