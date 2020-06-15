РИАМО - 15 июн. Депутаты Мособлдумы предлагают расширить список граждан, которые могут получать официальные награды регионального парламента, речь о волонтерах, вносящих вклад в развитие добровольческого движения в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Комитет по делам молодежи и спорта подготовил изменения в проект постановления Мособлдумы о награждении. Депутаты предлагают расширить список граждан, которые могут получать награды регионального парламента. Речь <…> о волонтерах, которые вносят значительный вклад в развитие добровольческого движения в Подмосковье», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что добровольцы активно помогают одиноким, пожилым людям и многодетным семьям, подвергая опасности собственную жизнь и здоровье. Пандемия коронавируса показала, насколько велика роль добровольцев. По словам Брынцалова, решение о расширении списка граждан, которые могут получать награды от регионального парламента, сейчас особенно важно.

Вопрос о вручении наград волонтерам вынесут на голосование на заседании думы уже 18 июня.