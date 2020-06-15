РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. ИФНС России по городскому округу Мытищи принимает граждан по предварительной записи через сайт, сообщается на сайте администрации горокруга.

Субъекты малого и среднего бизнеса в Московской области могут получить субсидию, размер которой - 1 МРОТ, 12130 рублей на количество сотрудников. Это актуально для бизнеса пострадавших отраслей экономики, с перечнем таких отраслей можно ознакомиться в постановлении правительства РФ от 3 апреля 2020 №434.

«ИФНС России по городскому округу Мытищи принимает налогоплательщиков по предварительной записи на сайте: nalog.ru. Адрес: город Мытищи, улица Летная, дом 30, корпус 1. Контакт-центр: 8(800)222-22-22», - говорится в сообщении.

Выплаты осуществляются с 18 мая 2020 года, их можно получить за апрель и май. Субсидию получат предприниматели, если они сохранили не менее 90% сотрудников, а недоимка по налогам и страховым взносам составляет менее 3 тысяч.