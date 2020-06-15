РИАМО – 15 июн. Молодой человек, который устроил перестрелку с сотрудниками полиции в районе Ленинского проспекта на западе столицы, скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

В понедельник днем 24-летний уроженец Республики Ингушетия Ратмир Галаев открыл стрельбу по двум сотрудникам Госавтоинспекции, которые остановили такси за нарушение ПДД. Оба получили тяжелые ранения, но сумели задержать нападавшего.

«Галаев был ранен ответным огнем и доставлен в больницу. Врачи пытались спасти ему жизнь, но мужчина умер на операционном столе», – говорится в сообщении.

По фату перестрелки возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также лично руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>