РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи 16 июня проведет творческие онлайн мастер-классы, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В 12:00 состоится мастер-класс «Вязание ажурного палантина» творческой мастерской «Волшебный крючок». В 12:30 пройдет мастер-класс «Разживка элементов» творческой мастерской «Русские узоры, а в 13:00 театральная студия «Центр энергии» покажет упражнения по театральному искусству», - говорится в сообщении.

Онлайн-занятия можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.