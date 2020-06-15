РИАМО – 15 июн. Стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве открыл 24-летний уроженец Республики Ингушетия Ратмир Галаев, сообщает РЕН ТВ.

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение ПДД. В этот момент прохожий внезапно достал пистолет и начал стрелять по инспекторам ДПС. Два сотрудника пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

«Ответным огнем нападавший был ранен и находится в больнице. Молодой человек получил ранение в живот, врачи оперируют его», – говорится в сообщении.

Причины нападения неизвестны. Мужчину допросить не представляется возможным. В квартире, где он проживал, проводят обыск.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>