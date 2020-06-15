РИАМО - 15 июн. Столичный прокурор Денис Попов поставил на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки на западе города, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту, произошла стрельба, в результате которой пострадали сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов.

Ранее представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова сообщила, что по факту стрельбы на западе Москвы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также лично руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов.