РИАМО - 15 июн. Электробусы начали курсировать по маршруту №231 на западе Москвы, маршрут проходит через районы Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Автобусы на электрической тяге курсируют от Беловежской улицы через Сколковское шоссе (обратно – Вяземскую улицу), Можайское шоссе, метро «Славянский бульвар» и площадь Ромена Роллана до метро «Филевский парк». Таким образом, электробусы работают уже на 28 столичных маршрутах», – говорится в сообщении.

Электробусы соответствуют современным требованиям экологичности и безопасности. В салоне могут одновременно находиться 85 пассажиров. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка делают поездку комфортной для маломобильных пассажиров.

Каждый электробус оснащен спутниковой станцией. В салоне имеются USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны. Также предусмотрен климат-контроль.

Столичные электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут за счет ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов. Запас хода каждой машины составляет 40-50 километров.

На прошлой неделе электробусы начали курсировать на маршруте №т88 в центре и на востоке столицы. Современный транспорт ходит от Новорязанской улицы (Казанский вокзал) мимо станций метро «Бауманская» и «Электрозаводская» до проспекта Буденного.