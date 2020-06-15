РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска по просьбе жителей в клумбах у дома высадили цветы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители Подольска обратились на портал государственных и муниципальных услуг Московской области с просьбой провести работы для высадки цветов в клумбах на дворовой территории многоквартирного дома в микрорайоне Кузнечики.

«Куратором данного обращения назначили министерство благоустройства Московской области. По результатам проведенного осмотра территории факты, указанные в обращении, подтвердились. В ответ на просьбу жителей все необходимые мероприятия по высадке цветников на дворовой территории по данному адресу выполнены», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных, так как именно со двора начинается день каждого человека.

Всего в 2019 году в Подольске комплексно благоустроили 53 дворовых территорий, на которых установили и привели в порядок детские площадки и элементы благоустройства.