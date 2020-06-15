РИАМО - 15 июн. Депутаты подмосковных Котельников избрали главой городского округа Сергея Жигалкина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«15 июня 2020 года в городском округе Котельники Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Жигалкин Сергей Александрович», - говорится в сообщении.

В соответствии с законом глава Котельников избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава городского округа также возглавляет местную администрацию.

Сергей Жигалкин приступил к временному исполнению полномочий главы Котельников с 27 апреля. Ранее он был первым заместителем главы администрации округа.

На своем предыдущем посту в администрации Котельников Жигалкин курировал деятельность отдела по строительству, архитектуре и рекламе, отдела по транспорту, связи и дорожному хозяйству, отдела по распределению жилой площади, отдела управления имущественно-земельными отношениями.