РИАМО - 15 июн. Сотрудников ДПС и нападавшего на них мужчину доставили в столичное медучреждение, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Несмотря на ранения, полицейские задержали злоумышленника.
В понедельник на юге Москвы, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что первым огонь по сотрудникам ДПС открыл таксист. Двое полицейских получили ранения. Впоследствии выяснилось, что стрелять по дорожным полицейским начал прохожий.
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