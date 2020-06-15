РИАМО - 15 июн. Сотрудников ДПС и нападавшего на них мужчину доставили в столичное медучреждение, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Несмотря на ранения, полицейские задержали злоумышленника.

В понедельник на юге Москвы, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что первым огонь по сотрудникам ДПС открыл таксист. Двое полицейских получили ранения. Впоследствии выяснилось, что стрелять по дорожным полицейским начал прохожий.