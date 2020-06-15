РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую сутки назад, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анну Ушакову 2003 года рождения, проживающую в микрорайоне Львовский на улице Магистральной. Несовершеннолетней 16 лет, она ушла из дома 14 июня 2020 года и до настоящего момента не вернулась», - сказала сотрудница.

Пропавшей на вид 15-16 лет, она славянской внешности, плотного телосложения, рост около 167 сантиметров, волосы темно-русые, средней длины, прямые, глаза зеленые. Особые приметы: в носу пирсинг сбоку и колечко. Была одета в черные джинсы и белые кроссовки на большой подошве.

Всех лиц, располагающих информацией о подростке, просят обращаться по телефонам: 8(496)763-02-63, 8(496)763-02-71 (телефоны дежурной части УМВД России по Подольску), 8(496)760-78-24 (телефон дежурной части Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску) или по телефону 112.