РИАМО - 15 июн. В понедельник с 7 до 9 утра в Московском метрополитене совершили 732,2 тысячи поездок, что на 37% больше по сравнению с показателем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

Пассажиропоток в столичном метро растет по мере снятия антикоронавирусных ограничений в городе.

«С 9 июня все больше и больше жителей столичного региона пользуются метро, количество поездок продолжит расти. Поэтому мы призываем пассажиров не терять бдительность и продолжать носить маски и перчатки в метро. В условиях постоянного увеличения пассажиропотока использование средств индивидуальной защиты становится особенно важным», — говорится в сообщении.

В прошлом году утром аналогичного дня в метро было совершено на 663 тысячи поездок больше. Снижение пассажиропотока в сравнении с прошлым годом составило 48%.

В московском метро ведут постоянный мониторинг количества пассажиров в масках и перчатках. В настоящее время маска и перчатки в городском транспорте являются обязательными.