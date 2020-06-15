РИАМО - 15 июн. В понедельник с 7 до 9 утра в Московском метрополитене совершили 732,2 тысячи поездок, что на 37% больше по сравнению с показателем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.
Пассажиропоток в столичном метро растет по мере снятия антикоронавирусных ограничений в городе.
В прошлом году утром аналогичного дня в метро было совершено на 663 тысячи поездок больше. Снижение пассажиропотока в сравнении с прошлым годом составило 48%.
В московском метро ведут постоянный мониторинг количества пассажиров в масках и перчатках. В настоящее время маска и перчатки в городском транспорте являются обязательными.
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