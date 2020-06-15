РИАМО - 15 июн. Стрельбу на Ленинском проспекте в столице по сотрудникам ДПС устроил проходящий мимо мужчина, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение ПДД. СМИ сообщали, что стрельбу первым якобы открыл водитель такси во время проверки документов.

«Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС. С целью обезвреживания нападавшего, <...> сотрудники применили табельное огнестрельное оружие. Несмотря на ранения, сотрудники полиции задержали злоумышленника», – отмечается в материале.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>