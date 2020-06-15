РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За неделю на муниципальных дорогах в городском округе Люберцы ликвидировали ямы общей площадью порядка 180 квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Работы проведены подрядными организациями в рамках летнего содержания дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В работах ежедневно принимали участие 84 дорожных рабочих, было задействовано 22 единицы специализированной техники. Всего заделано порядка 180 квадратных метров ям», - сказал Ружицкий.

Также в Люберцах продолжается ремонт муниципальных дорог. Работы ведутся на 14 участках. Уже выполнено асфальтирование 12 дорог.

«Всего в текущем году в городском округе Люберцы будет отремонтировано 34 участка автомобильных дорог общей протяженностью 17,4 километра», - заключил Ружицкий.