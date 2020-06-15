РИАМО – 15 июн. Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина отметила, что перенос Дня знаний на 1 октября был бы полезен для учителей, которые остались без отпусков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Левина так прокомментировала предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о переносе начала учебного года по причине коронавируса с 1 сентября на 1 октября.

«Педагоги, которые пережили дистанционку, и которые сегодня остались без отпуска в связи с тем, что изменились условия работы из-за коронавируса, совершенно подорваны. Кроме того, скоро начнется ЕГЭ, где учителя будут также присутствовать», – сказала эксперт.

Она добавила, что в результате люди останутся без отпусков. С данной точки зрения, по мнению Левиной, можно назвать предложение о переносе начала учебного года на октябрь правильным.

Педагог подчеркнула, что сохранять данное новшество в дальнейшем не следует. Как считает Левина, перенос учебного года окажет негативное влияние, прежде всего, на учеников, которые не будут успевать осваивать учебную программу. Эксперт добавила, что перенос возможен лишь как экстренная мера.

Ранее Жириновский предлагал перенести начало учебного года для студентов и школьников на 1 октября из-за коронавируса.

Занятия в учебных заведениях России начинаются 1 сентября с 1935 года.