РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске сотрудники Госавтоинспекции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мототранспорт» привлекли к административной ответственности 14 человек, сообщается в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с 12 по 14 июня на территории обслуживания провел оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Мероприятие прошло в целях стабилизации уровня аварийности и пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних.

«Автоинспекторы привлекли к административной ответственности пять человек за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов; троих - за управление транспортным средством без документов на право управления или полиса ОСАГО; еще троих - за нарушение требований к перевозке детей», - говорится в сообщении.

Также одного человека привлекли за нарушение ПДД и двоих - за отсутствие страховки.

Участников дорожного движения попросили соблюдать ПДД и беречь себя.