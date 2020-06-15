РИАМО - 15 июн. Московские спасатели пришли на помощь полуторагодовалому ребенку, который во время игры застрял пальцами в пластиковой игрушке, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №8 на бульваре Маршала Рокоссовского.

«Мама малыша сама помочь мальчику не смогла и вызвала спасателей», - сказал собеседник агентства.

На место происшествия отправилась дежурная смена аварийно-спасательного отряда №5 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели аккуратно разрезали игрушку слесарным инструментом и освободили застрявшие пальцы малыша.

После завершения спасательной операции ребенка передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи.