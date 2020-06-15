РИАМО - 15 июн. По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, Евросоюз (ЕС) может не открыть для жителей России границы с 1 июля, существуют две причины для такого решения, сообщает Газета.ru.

«Страны ЕС планируют составить список «третьих стран», которым разрешат въезд с 1 июля. В него уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. России же, скорее всего, в этом списке не будет», – отмечается в материале.

Прежде всего, полагают специалисты, ЕС ждет ответного открытия границ от вышеперечисленных стран. При этом Россия вряд ли сможет соответствовать принципу взаимности, поскольку сроки открытия ее границ пока неизвестны.

Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в РФ по-прежнему напряженная, а число случаев Covid-19 все еще велико.

Границы внутри ЕС собираются открыть с 15 июня, а внешние – держать закрытыми до 30 июня.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.