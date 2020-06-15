РИАМО - 15 июн. По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, Евросоюз (ЕС) может не открыть для жителей России границы с 1 июля, существуют две причины для такого решения, сообщает Газета.ru.
Прежде всего, полагают специалисты, ЕС ждет ответного открытия границ от вышеперечисленных стран. При этом Россия вряд ли сможет соответствовать принципу взаимности, поскольку сроки открытия ее границ пока неизвестны.
Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в РФ по-прежнему напряженная, а число случаев Covid-19 все еще велико.
Границы внутри ЕС собираются открыть с 15 июня, а внешние – держать закрытыми до 30 июня.
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15 ИЮНЯ
- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.
- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.
- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.
- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.
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