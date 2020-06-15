РИАМО - 15 июн. По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.

Перестрелка между неизвестным мужчиной, предположительно, водителем такси, и сотрудниками ГИБДД произошла днем в понедельник на Ленинском проспекте.

«В результате пострадали сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СКР Москвы», – сказала Иванова.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее в Сети появилось видео с вооруженным нападением на полицейских.