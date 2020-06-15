РИАМО - 15 июн. Мужчина, который обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, в момент нападения был в состоянии опьянения, сообщает ТАСС.
«По имеющимся данным, нападавший был в момент перестрелки в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший - приезжий с Кавказа», – отмечается в материале.
Стрельба произошла на Ленинском проспекте в понедельник. По предварительным данным, перестрелку начал таксист.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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