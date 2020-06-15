РИАМО - 15 июн. Мужчина, который обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, в момент нападения был в состоянии опьянения, сообщает ТАСС.

«По имеющимся данным, нападавший был в момент перестрелки в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший - приезжий с Кавказа», – отмечается в материале.

Стрельба произошла на Ленинском проспекте в понедельник. По предварительным данным, перестрелку начал таксист.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>