РИАМО - 15 июн. Реконструкцию здания культурно-досугового центра «Протон» в подмосковном Протвине планируют завершить в августе 2021 года, работы на объекте ведутся по графику, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Средства на разработку проекто-сметной документации выделили в 2018 году. После экспертизы КДЦ включили в госпрограмму», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Здание, где расположен культурно-досуговый центр «Протон», построили 53 года назад. За это время там проводили только косметический и аварийный ремонт.

По словам Локтева, в настоящее время на объекте завершают демонтаж внутренних инженерных сетей и конструкций, укладывают перегородки и ведут работы на кровле.