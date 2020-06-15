РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Врачи в подмосковном Красногорске спасли пациента, поступившего с паховой грыжей в запущенном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Красногорскую городскую больницу №1 поступил мужчина с сильной болью в паховой области. В результате осмотра у него была обнаружена запущенная паховая грыжа. Выяснилось, что пациент о совсем недуге знал, но к врачам не обращался», - говорится в сообщении.

Бригаду скорой помощи мужчина вызвал лишь после того, как грыжевый мешок, внутри которого была тонкая кишка, опустился в мошонку до средней трети бедра. Красногорские медики экстренно назначили операцию.

«Больному была выполнена пластика задней стенки пахового канала местными тканями. Мы погрузили органы в брюшную полость и зашили грыжевые ворота с помощью собственных тканей больного», - сказал заведующий 1-м хирургическим отделением Красногорской городской больницы №1 Николай Мурашов.

Он отметил, что наличие грыжевого дефекта является потенциально опасным состоянием, так как в него может попасть часть внутреннего органа и при этом ущемиться.

«Из-за ущемления нарушается кровоснабжение и может возникнуть некроз этого участка. Более того, все может перерасти во флегмону, перитонит, а это может закончиться летальным исходом», - добавил врач.

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина выписан из больницы.