РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что региональные операторы по обращению с отходами должны усилить работу по вывозу мусора, а региональным властям нужно своевременно реагировать на все беспокойства граждан об экологии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором были затронуты вопросы экологии региона.
Он подчеркнул, что также важно состояние набережных и рекультивации карьеров — в этих областях также нужно работать на улучшение результатов.
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