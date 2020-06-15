РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что региональные операторы по обращению с отходами должны усилить работу по вывозу мусора, а региональным властям нужно своевременно реагировать на все беспокойства граждан об экологии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором были затронуты вопросы экологии региона.

«Экологическая тема для нашего региона является доминирующей. Нужен более качественный результат по работе региональных операторов, особенно в СНТ и коттеджных поселках», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что также важно состояние набережных и рекультивации карьеров — в этих областях также нужно работать на улучшение результатов.