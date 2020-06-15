РИАМО - 15 июн. В подмосковных лесах начала цвести любка двулистная, одна из представительниц семейства лесных орхидей, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Во время своего цветения она источает потрясающий аромат, невероятно душистый в утренние и вечерние часы. За это в народе растение получило название ночная фиалка, хотя к самим фиалкам никакого отношения не имеет», - говорится в сообщении.

Любка двулистная вырастает исключительно из семян, которые пробиваются к солнцу с большим трудом. В связи с этим жителей и гостей Подмосковья попросили не собирать букеты, чтобы не лишить лесную орхидею возможности размножаться.