РИАМО – 15 июн. Момент перестрелки таксиста с сотрудниками ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве попал на видео.

Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Life-Shot.

Патруль ГИБДД остановил машину такси. На кадрах видно, как неизвестный мужчина выхватывает пистолет во время проверки документов, после чего стреляет в одного из сотрудников Госавтоинспекции.

Второй инспектор берется за табельное оружие и стреляет в водителя такси, после чего последний падает. При этом видно, что инспектор также получает ответное ранение, он держится руками за живот и убегает от нападавшего, который продолжает стрелять.

Ране СМИ сообщили, что таксист открыл огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в столице.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>