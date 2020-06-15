РИАМО - 15 июн. В Москве после перестрелки перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Движение на участке плотное, лучше объезжать по улице 26-и Бакинских Комиссаров», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе на Ленинском проспекте у гостиницы «Салют». По предварительным данным, таксист начал стрелять по сотрудникам полиции. В результате происшествия ранено два человека — сотрудники ГИБДД. Кроме того, сам стрелок также был ранен ответным огнем.

На место выехал руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов, следователи и криминалисты.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>