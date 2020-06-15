РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. В Московском областном музее народных художественных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи ведется активная подготовка к открытию, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Дорогие друзья! В музее промыслов идет активная подготовка к встрече с вами. Мы готовим не только новые проекты, но еще делаем все, чтобы ваше посещение в музее было безопасным: дезинфицируем помещения, приобретаем маски и перчатки, продумываем маршруты, систему покупки билетов и режим работы музея. Мы хотим, чтобы во время пребывания в нашем музее вы были защищены и получили только положительные эмоции», - говорится в сообщении.

За информацией о дате открытия можно следить в социальных сетях музея и на официальном сайте: folkartmo.ru.