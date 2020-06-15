РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Трансляция второго тура конкурса режиссерских предложений театра «ФЭСТ» в городском округе Мытищи состоится 21 и 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В конце апреля мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» провел в онлайн-режиме первый тур театрального конкурса режиссерских предложений «За Победу» на постановку спектакля о Великой Отечественной войне.

«Из 32 предложений режиссеров со всей России к эскизному показу во втором туре вошли следующие: Б. Брехт, «Швейк», режиссер - Петр Куртов; П. Барскова, «Живые картины», режиссер - Юлия Волокитина; И. Грекова, «Вдовий пароход», режиссер - Александра Аптовцева; Б. Васильев, «В списках не значился», режиссер - Николай Берман; М. Рольникайте «Я должна рассказать», режиссер - Владимир Киммельман; В. Розов, «Вечно живые», режиссер - Эмилия Кивелевич; В. Розов, «Вечно живые», режиссер - Елена Павлова; Ю. Никулин, «Почти серьезно», режиссер - Роман Муромцев», - говорится в сообщении.

21 июня в 15:00 и 22 июня в 19:00 состоятся показы этих эскизов, которые сейчас активно репетируются в театре. По итогам показов будет выбрана одна работа, которая планируется к выпуску в следующем сезоне к 76-й годовщине Победы. Так же, как и первый тур, трансляции второго тура будут проходить в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».