РИАМО - 15 июн. После стрельбы на западе Москвы руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов направился на место происшествия для выяснения обстоятельств, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, стрельба произошла на Ленинском проспекте у гостиницы «Салют».

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты и лично руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов», - сказала Иванова.

По предварительным данным, водитель такси открыл огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте. В результате происшествия ранено два человека — сотрудники ГИБДД. Кроме того, по некоторым данным, сам стрелок также был ранен ответным огнем.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>