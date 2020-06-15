РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В подмосковных Люберцах полиция задержала мошенников, которые обманным путем похитили имущество и деньги на сумму около 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Злоумышленники создали условия для двух своих знакомых, при которых их доставили в отдел полиции за якобы совершенное преступление. Один из соучастников сообщил в полицию о вымогательстве у него денежных средств, указав на местонахождение предполагаемых преступников. Прибыв по указанному адресу в горокруг Люберцы, сотрудники полиции обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, схожих по описанию, предоставленному заявителем.

«Данные граждане были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В этот же день с ними связались другие участники группы и предложили за 5 миллионов рублей решить вопрос о непривлечении их к уголовной ответственности, сообщив о якобы имеющихся знакомствах с сотрудниками правоохранительных органов», - сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Потерпевшие передали аферистам три своих автомобиля и около 2 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила почти 7 миллионов рублей. После этого мошенник, который ранее обращался с заявлением о вымогательстве, сообщил полицейским, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось.

Задержано четверо подозреваемых в возрасте от 33 до 38 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленники находятся под домашним арестом.