По предварительным данным, таксист открыл огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в столице.
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По предварительным данным, таксист открыл огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в столице.
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