РИАМО – 15 июн. По предварительным данным, таксист открыл огонь по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в столице, сообщается на сайте телеканала «360».

«По информации источника «360» в экстренных службах, стрельба произошла у дома 156 по Ленинскому проспекту», – говорится в сообщении.

В результате перестрелки ранено два человека, предположительно, сотрудники ГИБДД. Официальных данных по стрельбе пока нет.

Таксист, который начал стрельбу, по словам источника, тоже пострадал. Его ранили ответным огнем.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Видео с места стрельбы>>