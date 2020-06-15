РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Сотрудники ГИБДД Балашихи провели профилактические мероприятия, в ходе которого жителям Балашихи и Реутова напомнили о важности соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятия состоялись в многофункциональных центрах городских округов Балашиха и Реутов в рамках социального раунда «Некуда спешить».

«Посетителям МФЦ рассказали о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения. Напомнили о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости движения, особенно при перевозке маленьких пассажиров», - говорится в сообщении.

Всем участникам мероприятия вручили тематические памятки с рекомендациями по соблюдению скоростного режима.