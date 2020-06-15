РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Жители подмосковной Балашихи до 14 июля включительно могут подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодная премия учреждается в целях поощрения граждан, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации, внесших вклад в развитие Московской области.

«Жители Балашихи могут отправить заявки на соискание ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». В этом году она пройдет в новом формате под названием «Мы рядом». Для соискания премии необходимо направить заявку в систему регистрации, сбора и обработки заявок на сайте: премия-мырядом.рф до 14 июля», - говорится в сообщении.