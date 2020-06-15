РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министрам и руководителям ведомств, которые с рабочими поездками посетили муниципалитеты, помочь главам округов с решением хозяйственных вопросов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее Воробьев поручил членам регионального правительства отправиться в муниципалитеты и отработать вопросы хозяйственной повестки.

«Насколько результативно проведена эта работа – покажет время, потому что мы должны посмотреть, как вы проконтролируете вместе с главами решение всех тех проблем, «красных зон», о которых нам пишут и говорят жители», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Он также выразил надежду, что к этой работе также подключатся общественная палата и депутаты регионального парламента.