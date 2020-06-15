РИАМО - 15 июн. Жители России в среднем хотели бы получать на руки 74 тысячи рублей в месяц после снятия режимов ограничения, вызванных коронавирусом, сообщает РБК.

В опросе сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» в июне участвовали почти 5 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

«По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

При этом размер желаемой зарплаты напрямую зависит от региона проживания. Так, москвичи назвали идеальной зарплату 82 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 72 тысячи рублей.

Мужчины и женщины также называют разные желаемые суммы зарплат. Мужчины в среднем указывали желаемый заработок в 94 тысячи рублей, а женщины — 71 тысячу рублей.