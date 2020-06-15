РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры провели субботник на территории мемориала погибшим воинам-химикам в Щелкове, ребята собрали несколько мешков бытового мусора, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».



«Уже не в первый раз молодогвардейцы в рамках направления «Патриотизм в действии» помогают поддерживать чистоту исторических мест», - говорится в сообщении.

Активисты стараются проводить работу по поддержанию памятников в надлежащем виде. Так они демонстрируют уважительное отношение к старшему поколению и подвигам соотечественников.

«Если вы знаете памятные места, которым необходима подобная помощь, пишите на почту: schemger@mail.ru», - заключается в материале.