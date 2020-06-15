РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске на проспекте Юных Ленинцев произошло тройное столкновение автомобилей, причиной стал наезд водителя черного BMW на металлическое ограждение, разделяющее потоки движения, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Водитель на BMW ехал со стороны Рязановского шоссе по проспекту Юных Ленинцев в сторону Щербинки, он наехал на препятствие - металлическое ограждение, разделяющее потоки движения. После он столкнулся с автомобилем Mazda 3, который стоял на полосе для встречного движения на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь, Mazda столкнулась со стоящим позади автомобилем Volkswagen Polo», - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, в результате аварии пострадал водитель BMW. У него ушибленная рана мягких тканей головы.

Свидетель, проезжавший мимо места аварии, видел, как водитель BMV лежал на траве, его пытались привести в чувство. Также в салоне его автомобиля находились пассажиры, которых также приводили в чувство неравнодушные граждане.