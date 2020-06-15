РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Люк во дворе по улице Веры Волошиной в городском округе Мытищи приведут в нормативное состояние до 20 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница написала на портал обращение, в котором отметила, что во дворе дома №19А по улице Веры Волошиной на проезжей части общего пользования провалился люк.

«По указанной в обращении информации проведен осмотр. Установлено, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем обращение направлено собственнику территории, ПАО «Ростелеком», для проведения работ по приведению люка в нормативное состояние. Срок решения проблемы - до 20 июля», - сказал начальник управления ЖКХ и благоустройства Денис Волжин.

По результату жительницу проинформируют в срок до 20 июля.