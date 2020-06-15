РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 июн. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 16-летнего подростка, он получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 12 июня в 17:10 на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи.

«Водитель автомашины Ford Focus допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП получил телесные повреждения 16-летний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на дорогах.

«При переходе проезжей части неоднократно убедитесь в своей безопасности! Выбирайте для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы. Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, убедитесь в том, что все транспортные средства вас пропускают», – отмечается в сообщении.

ГИБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.