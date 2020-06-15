РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства отметил, что важной задачей является максимально комфортная и безопасная организация общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Коллеги из избирательной комиссии дали нам возможность делать это в разных форматах, в том числе во дворах, чтобы не было больших скоплений людей. Я очень надеюсь, что эта работа будет проведена вместе с главами добросовестно и качественно, чтобы получить максимально удобный режим голосования», – отметил Воробьев.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты – с 25 июня.

Пункты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Московской области будут работать на придомовых территориях.

В Подмосковье откроют 4 134 основных участка, а также 79 участков в местах временного пребывания.

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