РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. За сутки в Домодедове выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в округе с начала эпидемии составляет 1456 человек, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 689 новых случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1456 (+52)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 50 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 690 человек. Выздоровели и выписались 17 422 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.