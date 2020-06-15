РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил как можно быстрее возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В регионе начинают прием узкие специалисты в поликлиниках.

«Мое поручение – максимально быстро перейти на работу медучреждений в штатном режиме, оказание плановой медпомощи. Мы видим большое количество обращений жителей, которым необходимо быстрее попасть в поликлинику, в стоматологию, сделать плановую операцию», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Он также подчеркнул, что залогом успеха является слаженная работа неотложной и скорой помощи, которые должны дополнять друг друга.

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15 ИЮНЯ

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