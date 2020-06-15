РИАМО - 15 июн. До конца июня в рамках реновации в Москве планируют начать переселение в шести административных округах, поэтапное переселение жителей в июне будет происходить из 26 пятиэтажных домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Для этого уже подготовлены семь «стартовых» домов: шесть новостроек и ранее введенный корпус в Мукомольном проезде, 2», – отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, квартиры будут предложены жителям сносимых домов по следующим адресам: район Нагатинский затон (улица Судостроительная, 5), район Северный (улица 9-я Северная линия, 7), район Пресненский (улицы Литвина-Седого, 13; Подвойского, 12/15, 18), район Коньково ( улицы Бутлерова, 34/1, 34/2, 36/2, Введенского, 5; Профсоюзная, 123/2, 123/25).

А также в районе Текстильщики (улица Артюхиной 26 «а», поселения Михайлово-Ярцевское, Шишкин Лес, 5,6, 9, Армейский, 3, 4,6, 11, 13, 32-36.

Адреса «стартовых» домов: Дмитровское шоссе, владение 167/ 3а, Мукомольный проезд, 2, улица Судостроительная владение 5(3),корпус 1, Коньково квартиры 44-47, к.12, Артюхиной улица, владение 28 «а», поселение Шишкин Лес, владение 21/1, владение 9/1.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 «стартовая» площадка.