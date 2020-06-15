РИАМО - 15 июн. В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил отделение переливания крови городской клинической больницы № 52. В ходе встречи с врачами и донорами градоначальник поздравил их с Всемирным днем донора крови, который традиционно отмечается 14 июня. Собянин поблагодарил их за доброе сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей.

«По решению Сергея Собянина, в целях стимулирования донорства плазмы доноров-реконвалесцентов Covid-19 правительство Москвы установило стимулирующие выплаты из расчета 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров (плюс-минус 10%)», – говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, для тяжелых больных, которые получают плазму, вероятность выздоровления увеличивается на 19%. Для среднетяжелых пациентов на 63% сократилось количество случаев, когда необходимо использование аппарата ИВЛ.

Плазму от переболевших Covid-19 получили около 600 пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 324 из них уже выписались. Также 155 человек имеют ярко выраженную положительную динамику. Остальные остаются под наблюдением.

Всего в Москве стимулирующие выплаты уже получили 892 доноров на сумму 4,46 миллиона рублей.

Столичные доноры также пользуются у другими мерами социальной поддержки и льготами, которые дает звание «Почетный донор Москвы». В настоящее время оно присвоено 2630 москвичам.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

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- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.