РИАМО – 15 июн. Знаменитому российскому физику, академику Валерию Рубакову присудили престижную Гамбургскую премию по теоретической физике за 2020 год, сообщает Газета.ru.

«Рубаков — физик-теоретик, один из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Рубаков стоял у истоков современной инфляционной теории», – говорится в сообщении.

Исследователь стоял у истоков современной инфляционной теории. Цикл работ Рубакова в период 70-80-х годов прошлого века посвящен вопросам квантовой гравитации. Вместе с Петром Тиняковым и Георгием Лаврелашвили они разработали метод, который позволил изучать процессы квантового рождения частиц при изменении пространственной топологии.

Рубаков является сотрудником Института ядерных исследований РАН, а также профессором Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Церемония вручения премии состоится в ноябре 2020 года в Гамбурге.