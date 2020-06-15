РИАМО – 15 июн. Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что деанонимизацию пользователей интернета в России технически невозможно реализовать, сообщает Федеральное агентство новостей.

Деанонимизация – это процесс, при котором раскрывают анонимную личность.

«Деанонимизация технически не реализуема. Вы серьезно представляете, что входить в Сеть можно только будучи зарегистрированным на Госуслугах?», — уточнил Волин.

Вопрос о деанонимизации пользователей интернета подняли в апреле этого года после очередного заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

За выступление в Сети под собственным именем высказались сенаторы Андрей Клишас, Андрей Климов, Олег Морозов и Алексей Кондратьев. Тогда сенаторы заявили, что анонимность в интернете способствуют росту сетевой преступности.